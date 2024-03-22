В сети появился первый тизер второй части «Битлджуса»

Фанаты, приготовьтесь! Студия Warner Bros. Pictures представила первый тизер-трейлер фильма «Битлджус-2», а сам фильм появится в мировых кинотеатрах с 4 сентября. Конечно же, мы вновь увидимся с легендарным героем — жутковатым призраком-биоэкзорцистом Битлджусом.

© Кадр из фильма «Битлджус 2» (2024)

Как вы помните, в первой ленте главный герой хотел добиться сердца девочки Лидии. И теперь он вновь постарается жениться на ней, но только на повзрослевшей. Дочь героини Астрид находит на чердаке их дома загадочную модель города и случайно открывает портал в потусторонний мир. Тут и предстаёт наш неоднозначный герой.

Битлджуса вновь сыграл Майкл Китон, а Лидию — Вайнона Райдер. Также в продолжении появилась Кэтрин О'Хара, она исполнила роль Делии Дитц. А ещё Джастин Теру, Моника Беллуччи, Артур Конти, Дженна Ортега и Уиллем Дефо. Режиссёром выступил неповторимый Тим Бёртон, автор оригинального «Битлджуса». За сценарий отвечали Альфред Гоф и Майлз Миллар. Продюсерами же выступили Марк Тоберофф, Деде Гарднер, Джереми Кляйнер, Томми Харпер и сам Бёртон. Вы удивитесь, но среди исполнительных продюсеров числится и Брэд Питт. За готические костюмы же отвечала известная многим обладательница премии «Оскар» Колин Этвуд.