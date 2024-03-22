День рождения у «Блондинки в законе»: Риз Уизерспун исполнилось 48 лет

Одна из самых знаменитых блондинок Голливуда и лауреат премии «Оскар» - все это об известной актрисе Риз Уизерспун. Фильмы с ее участием всегда отличались особой «изюминкой» - миловидная внешность и актерская игра очаровывала зрителей.

Риз начала сниматься в кино еще в школе. В 14 лет она уже сыграла в фильме «Человек на луне». Первая серьезная роль (с нее начался «звездный» путь Уизерспун) – это «Жестокие игры». Еще одной кинолентой, которую невозможно представить без нее – «Блондинка в законе». Эта комедия стала культовым хитом 2000-х.

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Однако вершиной актерской карьеры Риз стал фильм «Пройти по черте». В нем она сыграла Джун Картер Кэш — супругу иконы кантри Джонни Кэша. Именно после этой работы Уизерспун стала лауреатом премии «Оскар» в номинации «Лучшая главная женская роль».

Какие фильмы с участием Риз Уизерспун стоит обязательно пересмотреть – смотрите в галерее «Рамблера».