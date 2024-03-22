Коннор Макгрегор рассказал о съемках с Джейком Джилленхолом

Конор Макгрегор, чемпион UFC и актёр, рассказал о работе с Джейком Джилленхолом над ремейком фильма «Дом у дороги». По его словам, бросать коллегу через бар было весело.

© Чемпионат.com

Макгрегор отметил, что у них с Джилленхолом сложилось отличное взаимопонимание во время съёмок. Он помогал чемпиону по актёрский части, а Макгрегор помогал ему с боями.

У нас было отличное взаимопонимание. Он был очень терпелив, помогал во всём мне, а я помогал ему. Он получил один или два удара, но также и отдал сдачи, так что мы хорошо провели время во время съемок.

Ремейк «Дома у дороги» доступен на Amazon Prime Video.