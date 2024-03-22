Российские кинотеатры в 2024 году могут собрать 40 млрд рублей

Российские кинотеатры ожидают в 2024 году сборы от кинопроката на уровне 40 млрд рублей, большую их часть принесет отечественное кино. Такое мнение высказал генеральный директор объединенной киносети "Синема парк" и "Формула кино" Алексей Васясин в ходе пресс-конференции.

"Ожидания на этот год порядка 40 млрд [рублей], из которых 75% даст российский прокат", - отметил он.

По словам Васясина, российский прокат не вырвался вперед, но смог занять определенную нишу.

"Он нашел определенную нишу и позитивно движется с точки зрения опять же сценария, каких-то идей. Это под новым углом просмотренные сказки, это какое-то фэнтези, как "Сто лет тому вперед". Это новый взгляд на классику. "Мастер и Маргарита" и "Онегин" показывают, что есть интерес, в том числе молодежной аудитории к классике", - пояснил он. "Почему не вырвался вперед - потому что по-прежнему с точки зрения технологий съемки, мы, к сожалению, шагнули назад. Мы пока не можем предложить зрителю ни 3D, ни формат бывший IMax, другие форматы, которые мы завозили в 2019 году. Поэтому здесь еще нужен большой шаг с точки зрения качества и технологий снятия картин", - сказал директор сети.

Ранее министр культуры РФ Ольга Любимова сообщала, что за 20 лет кинотеатральные сборы увеличились более чем в 5 раз: в 2004 году они составили 6,98 млрд рублей, а в 2023 году превысили 40 млрд рублей.