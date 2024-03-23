Кто сыграет главную роль в фильме про Жириновского?

В феврале руководитель ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что будет снят художественный фильм о Владимире Жириновском. Актерский состав пока неизвестен, но на роль молодого основателя ЛДПР претендовал звезда сериала «Слово пацана» Никита Кологривый. При этом ролью Жириновского в возрасте заинтересован народный артист России Юрий Стоянов. Об этом он заявил Daily Storm.

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«Думаю, что я бы с большим интересом рассмотрел это предложение, — сказал Стоянов. — Но только надо же понимать, что я уже немолодой человек и такие роли должны играть сразу несколько актеров — один молодой, второй в возрасте».

В 2000-х артист сделал множество пародий на Владимира Жириновского.

«Мы это снимали в программе «Городок». И кстати говоря, Жириновскому нравилось, как я это делал», — рассказал Стоянов.

При этом он уточнил, что предложений полноценно сыграть в кино роль ныне покойного лидера ЛДПР ему не поступало.

Режиссер фильма Александр Баранов ранее заявил, что необходимо несколько актеров на роль Жириновского в разных возрастах. Однако в основном в фильме покажут те годы, когда политику было 48-49 лет, отметил режиссер. Это главная роль в картине, кастинг на которую еще только планируется.