Фильм Ильи Учителя «Летучий корабль» возглавил прокат после премьеры. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

© Кадр из фильма "Летучий корабль"

Отечественная лента за 21 марта заработала 44 млн рублей. Издание предполагает, что за первые выходные проката «Летучий корабль» соберет около 450-470 млн рублей.

Еще одна новинка, хоррор «Омен. Непорочная» со звездой «Эйфории» Сидни Суинни в главной роли, занял пятую строчку чарта четверга с 3 млн рублей.

Американский боевик «Территория зла» в первый день проката собрал в РФ 1,2 млн рублей и оказался на девятой строчке.

«Летучий корабль» Ильи Учителя — игровой ремейк одноименного мультфильма Гарри Бардина по мотивам сказки о любви царевны и простого юноши. В главных ролях снялись Александр Метелкин и Ксения Трейстер, также в фильме сыграли Данила Козловский, Ксения Раппопорт, Сергей Гармаш, Леонид Ярмольник, Федор Добронравов и Полина Гагарина.

Кинокритик «Газеты.Ru» Павел Воронков уже поделился своим мнением о премьере.