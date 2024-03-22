Битвы, месть и новая кровь: чего ждать от продолжения «Дома дракона»?

Осенью 2022 года масштабный и получивший восторженные отзывы приквел «Дом дракона» закончился на поистине душераздирающей ноте. Мы не забыли ошеломляющие кадры принца Велариона (Харви Сэдлер), улетающего на своём драконе Арраксе, и беловолосого, носящего повязку на глазах Эймонда Таргариена (Юэн Митчелл), преследующего его на значительно более крупном и свирепом Вхагаре. В финале мы видим мать Люцериса — Рейниру (Эмма Д'Арси), которая получает новости и поворачивается к камере, а её лицо искажено отчаянием и яростью.

С тех пор мы мучительно ждали, что же будет дальше, но, к счастью, скоро этому придёт конец. HBO подтвердил, что фэнтези-эпопея вернётся в нашу жизнь 17 июня, а 2 декабря 2023 года показал первый тизер ко второй части сериала. Предсказуемо это было потрясающе!

В начале трейлера опустошённая Рейнира смотрит в море, а голос за кадром объявляет, что в часы после смерти короля Визериса были допущены ошибки. Новый король Эйгон II (Том Глинн-Карни) и Дейемон Таргариен (Мэтт Смит) собирают войска и готовятся к битве, а Отто Хайтауэр (Рис Ифанс) обсуждает стратегию со своей дочерью, вдовствующей королевой Алисентой (Оливия Кук). Затем, как и следовало ожидать во вселенной «Игры престолов», последовал шквал слетающих с плеч голов, скачки лошадей в жестоких батальных сценах, вспышки драконьего огня и потрясающий кадр, где два дракона и их всадники сталкиваются друг с другом на просторном пляже. Как сказала принцесса Рейнис в исполнении Евы Бест, нет более кровавой войны, чем война между драконами.

Как ясно из трёх трейлеров, большая часть актёрского состава первого сезона вернётся. Но будет и свежая кровь! Абубакар Салим появится в роли Алина из Халла, Клинтон Либерти сыграет его брата Аддама из Халла, Гейл Рэнкин — Алис Риверс, Фредди Фокс воплотит сира Гвейна Хайтауэра, Саймон Рассел Бил — сира Саймона Стронга, кастеляна Харренхолла и двоюродного деда лорда Лариса, и Том Тейлор исполнит роль Крегана Старка, нынешнего лорда Винтерфелла и предка Джона Сноу.

Однако есть и плохие новости: вместо 10 эпизодов прошлого сезона в этом будет только восемь, хотя, если судить по первым кадрам, они будут насыщенными от начала и до конца. Да начнётся битва!