Стало известно о съемках семи фильмов по мотивам "Волшебника Изумрудного города"

Создатели полнометражного фильма "Волшебник Изумрудного города" по мотивам одноименной сказки Александра Волкова планируют снять семь фильмов о ее героях. Об этом сообщил генеральный директор холдинга "Газпром-медиа" Александр Жаров, отвечая на вопрос ТАСС.

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"Совершенно точно это будет не один фильм. Мы намерены снимать, если можно так говорить про большой метр, длинную франшизу, потому что книг Александра Волкова - семь. Мы посмотрим на успех этого фильма, на сборы, на экономику, и безусловно, мы намерены точно снимать второй фильм. В планах было семь фильмов, а сколько на самом деле получится, время покажет", - сказал он после лекции в рамках образовательной программы Общества "Знание" на площадке Международной выставки-форума "Россия".

В 2022 году на питчинге в Фонде кино представили экранизацию одноименной сказки Александра Волкова "Волшебник Изумрудного города" совместного производства "Централ партнершип", компании "Кинослово", студии "Тритэ" Никиты Михалкова и CGF. Режиссер фильма - Игорь Волошин.

"Волшебник изумрудного города" - сказочная повесть Волкова, написанная в 1939 году на основе сказки американского писателя Лаймена Фрэнка Баума "Удивительный волшебник из страны Оз" с некоторыми изменениями.

В 1959 году вышло новое издание книги, значительно переработанное автором, в котором впервые появились иллюстрации художника Леонида Владимирского. Впоследствии книга была переработана еще раз. За неимением специального, общего для всего цикла имени, так называют и цикл, состоящий из продолжений этой сказки, написанных Волковым самостоятельно, лишь с незначительными заимствованиями.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 года на ВДНХ в Москве. Ее организовали для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представили все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.