Фильм "Большая гонка. Ауди против Лянчи" с немецкими звездами вышел в РФ

Состоялась онлайн-премьера итало-британской драмы "Большая Гонка. Ауди против Лянчи" в онлайн-кинотеатре KION.

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Фильм основан на реальных событиях, рассказывающих о соперничестве между командами Audi и Lancia, которое развернулось во время чемпионата мира по ралли в 1983 году.

Режиссером выступил Стефано Мордини, создателем картин "Невидимый свидетель" и "Венецианские тайны".

В главных ролях: Даниэль Брюль, Риккардо Скамарчо, Хейли Беннетт, Фолькер Брух и Эстель Гаррель.

Одним из главных сценаристов стал Филиппо Болонья, известный по мировому хиту "Идеальные незнакомцы" (18+), адаптированному более чем в двадцати странах мира.