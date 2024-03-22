Вышел трейлер второго сезона комедии "Салют, начальник!"

Второй сезон комедийного сериала "Салют, начальник!" выйдет 1 апреля в онлайн-кинотеатре PREMIER.

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Зрителей ждут новые приключения молодого участкового Максима Назарова и его друзей Яшки и Сундука. В продолжении комедии также появятся новые герои - майор полиции Закирыч, его взрослая дочь Алия, американка Ирэн и другие.

Режиссер Леонид Тележинский продолжил работу над сериалом. Как и в первом сезоне главные роли исполнили Максим Назаров, Денис Зайнуллин и Денис Сундуков, а новых персонажей сыграли Олег Васильков, Полина Шашуро, Лянка Грыу и другие.