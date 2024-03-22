Вышел трейлер мрачной антиутопии дочери Дэвида Кроненберга "Гуманный"

Еще один отпрыск гуру боди-хорроров Дэвида Кроненберга зашел в режиссуру большого кино - вышел первый трейлер дебютной полнометражки его дочери Кэйтлин.

© kino-teatr.ru

Лента называется Humane (18+), и это мрачнейшая дистопия с твистом. Дело разворачивается в ближайшем будущем, где экологический крах вынуждает мировых лидеров начать программу радикального контроля популяции.

В ролях - Джей Барушель, Эмили Хэмпшир, Питер Галлахер, Энрико Колантони, Себастьян Чакон, Аланна Бэйл, Сирена Гуламгаус и Мартин Роуч.

У проекта жесткий рейтинг "R".

Премьера - 26 апреля.

Ранее, напомним, отличился сын мэтра - Брэндон, к этому дню снявший три достаточно нездоровых полнометражных проекта, убедительно собрав 19 призов и 21 номинацию.