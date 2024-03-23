Спектакль «Женитьба Фигаро» с Сергеем Лазаревыми выйдет в кино

Постановка худрука Театра им. Пушкина Евгения Писарева "Женитьба Фигаро" участвует в проекте "Театр в кино". В День театра, 27 марта, в кинотеатре "Октябрь" "Фигаро" впервые покажут на большом экране. Как раньше в проекте Theatre HD в российских кинотеатрах можно было увидеть спектакли ведущих мировых оперных домов, так теперь в кино идут российские музыкальные и драматические спектакли.

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Вторую жизнь в таком формате уже получили: опера "Севильский цирюльник" Московского музыкального театра Станиславского и Немировича-Данченко, "Пиковая дама" "Геликон-оперы", пластический спектакль "Реверс" Театра мюзикла. Как доказали прошедшие премьеры, любой спектакль можно перевести в киноформат, совместив театральную эстетику и кинематографическую выразительность кадра. И от этого "перевода" театр ничего не теряет. Ведь он - искусство стремительное, про "здесь и сейчас".

На исключительные терапевтические свойства пьесы Бомарше указывал еще "наше всё" Александр Пушкин.

"Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку иль перечти "Женитьбу Фигаро…" - писал он в "маленькой трагедии" "Моцарт и Сальери".

Как известно, "Женитьба Фигаро" - одна из самых популярных пьес в мировом театре. Когда ее играли, то зрители доходили почти до исступления, и всякий раз, как занавес опускался, партер долго не отпускал актеров. После премьеры ее сыграли 130 раз подряд. Иногда кажется, что знаменитая пьеса придворного часовщика популярнее в России, чем во Франции. Достаточно вспомнить историческую постановку Валентина Плучека с Андреем Мироновым в главной роли.

Премьера "Женитьбы" в Театре Пушкина прошла в 2014 году и до сих пор спектакль сохраняется в репертуаре - яркая комедия положений, веселое действо в чистом виде.

Для "Фигаро" художник Зиновий Марголин придумал сложную сценографию, из-за которой, кстати, спектакль мало выезжает на гастроли. Почти все пространство сцены занимает гигантская парадная лестница, исписанная причудливыми орнаментами. На ее монтаж уходят почти сутки. Это и этажи дворца, и карьерная лестница, с которой героям придется несколько раз больно скатиться ради того, чтобы потом возвыситься до небес. На самом верхнем этаже - часы, символика беспристрастного времени, беспощадного всегда и для всех - и три века назад, и сегодня, но которое расставляет все на свои места. Недаром Фигаро говорит:

"Время - самый честный человек. Только оно покажет, кто мне желает зла, а кто - добра".

А все вместе это напоминает многоярусный кремовый торт или огромный старинный камин, а герои - красивые фарфоровые статуэтки. Зрители будто "подсматривают" за тем, что происходит в богатом доме графа, где все притворяются, плетут интриги и редко откровенничают.

Хитреца Фигаро сыграл Сергей Лазарев, между прочим, не только популярный певец, но и выпускник Школы-студии МХАТ, ученик Дмитрия Брусникина. Граф Альмавива - Александр Арсентьев. Графиню сыграла Виктория Исакова. На момент выпуска спектакля это был ее первый комедийный опыт. А Анна Бегунова исполнила Сюзанну. Режиссер не вмешивался в канонический текст, сохранил время - XVIII век и место действия - Испания, освежив классический сюжет множеством находок.

Сделать съемку "Женитьбы Фигаро" в театре задумали еще в прошлом сезоне, чтобы запечатлеть спектакль в "золотом" составе. Ведь в этом сезоне в роли Фигаро на сцену выходит Артем Ёшкин. И тогда очень вовремя подоспел проект "Каро.Арт.Про" и телеканала "Россия-Культура".

"Суть проекта в том, что зритель в кинотеатре увидит не переделанную или как-то специально адаптированную киноверсию спектакля, а запись "живого" показа, на котором присутствовала публика, - рассказал "РГ" художественный руководитель Театра им. Пушкина Евгений Писарев. - Благодаря этому создается максимально близкая к театральной атмосфера, а большой экран и крупные планы позволяют разглядеть детали, уловить мимику и эмоции артистов".

Снимали спектакль сразу с 10 камер.

"Такая съемка - довольно сложный с технической точки зрения процесс, - продолжает Евгений Писарев. - Потом на протяжении нескольких месяцев мы делали такой монтаж, который бы максимально сохранял эффект присутствия на спектакле. Возможно, у кого-то из зрителей после просмотра "Женитьбы Фигаро" в кино возникнет желание увидеть спектакль на театральной сцене. А тем, кто хорошо знаком со спектаклем, киноверсия даст возможность взглянуть на него под другим углом".

Зрители в 60 городах России смогут провести вечер с Фигаро в 200 кинотеатрах страны, начиная с 27 марта. Спектакль в афише - до конца апреля.