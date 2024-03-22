Вышел трейлер нового сериала режиссера "Клана Сопрано" с "Арьей Старк"

Сервис Apple TV опубликовал трейлер биографического сериала "New Look: Революция стиля". В нем Мэйси Уильямс, Арья Старк из "Игры престолов", рассказывает о своей героине - Катрин Диор, сестре Кристиана Диора. Проект посвящен ее истории.

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Кристиана сыграл Бен Мендельсон, Коко Шанель - Жюльет Бинош. Также в ролях: Дэвид Камменос, Жозеф Оливан, Джон Малкович и Гленн Клоуз.

В числе создателей сериала - Тодд А. Кесслер, известный по "Клану Сопрано". Кроме него, на шоу потрудились люди, работавшие над проектами "Коломбо", "Дом с прислугой", "Ваша честь" и "Тюрьма "OZ".

Часть эпизодов шоу уже доступна на стриминговом сервисе.