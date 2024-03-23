Вышел дебютный трейлер сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой — премьера 11 мая

Компания Disney опубликовала дебютный трейлер нового сезона сериала «Доктор Кто» с Шути Гатвой. В ролике показали похождения главного героя вместе с его спутницей Руби Сандей.

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Видео доступно на YouTube-канале Disney Plus. Права на видео принадлежат BBC.

У нового сезона «Доктора Кто» уже появился полноценный синопсис. Продолжение расскажет о Докторе и Руби Сандей, которые отправятся в приключения во времени и пространстве с помощью машины времени ТАРДИС. От эпохи Регентства в Англии до раздираемого войной будущего — дуэт продолжит отстаивать силы добра, сталкиваясь с новыми друзьями и опасными врагами.

Новый сезон «Доктора Кто» с Шути Гатвой стартует в ночь на 11 мая сразу с двух эпизодов. В него войдёт восемь эпизодов.