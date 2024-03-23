В «Джокере 2» будет как минимум 15 каверов на известные композиции

Ещё до старта съёмок фильма «Джокер: Безумие на двоих» инсайдеры сообщили, что сиквел сменит жанр и станет полноценным мюзиклом. В картине с Хоакином Фениксом и Леди Гагой якобы будет упор на музыкальные номера, в которых примут участие главные герои.

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Авторитетное издание Variety поделилось свежими деталями картины, более подробно раскрыв структуру грядущей ленты. По данным инсайдеров, лента станет автоматным мюзиклом — это значит, что в качестве музыкального материала будут использованы известные песни, а не оригинальные номера, придуманные специально для фильма.

В картине якобы появится как минимум 15 каверов «очень популярных» композиций. Общее количество треков будет зависеть от финального монтажа ленты, поэтому их может оказаться как больше, так и меньше.

Премьера фильма «Джокер: Безумие на двоих» состоится 4 октября 2024 года. Лента не войдёт в новую киновселенную Джеймса Ганна и будет развиваться параллельно общему канону с «Бэтменом» Мэтта Ривза и другими проектами DC.