На кинофестивале "Дух огня" отменили Торжественную церемонию открытия

Сегодня вечером в Ханты-Мансийске должна была состояться Торжественная церемония открытия кинофестиваля "Дух огня".

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Для работы на фестивале в регион прибыли кинематографисты. "Дух огня" - крупнейший киносмотр, открывающий фестивальный год в России, со старейшими традициями. В этом году проходит в 22-й раз.

Обозреватель "РГ" связалась с пресс-службой фестиваля и спросила о том, какие изменения в работе, поскольку по всей России отменены массовые и развлекательные мероприятия.

Вот что ответили: "Кинофестиваль "Дух огня" начнет свою работу согласно Регламенту международных мероприятий. Торжественная Церемония открытия отменена. Конкурсные показы фильмов для членов жюри кинофестиваля и аккредитованных кинокритиков, образовательная и деловая программа проводятся с соблюдением усиленных мер безопасности с ограничением по количеству участников".

Соответствующая информация с официальным комментарием опубликована в социальных сетях фестиваля "Дух огня".