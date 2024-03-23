Селена Гомес и Дэвид Хенри — на первом кадре из продолжения «Волшебники из Вэйверли Плэйс»

Недавно был опубликован первый кадр из продолжения сериала «Волшебники из Вэйверли Плэйс». На нём изображены Селена Гомес и Дэвид Хенри, сидящие на диване в образах своих персонажей.

© Кадр из продолжения «Волшебники из Вэйверли Плэйс»

Оригинальный сериал крутился вокруг детей семьи Руссо: Алекс и её братьев Джастина и Макса за право стать единственным волшебником в своей семье. По достижении 18 лет только одному из детей будет позволено сохранить свои необычные способности.

Ко всему прочему, в актёрский состав нового сериала войдут Мария Кэнелс-Баррера, Дэвид Делуис, Дженис ЛиЭнн Браун, Алкайо Тиле, Мими Джанопулос и другие. Подробности сюжета не раскрываются, однако известно, что проект выступит сиквелом «Волшебников из Вэйверли Плэйс»

Производство шоу начнётся в апреле следующего года в Лос-Анджелесе. Премьера сиквела состоится до конца года в сриминговом сервисе Disney+.