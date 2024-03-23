Хидео Кодзима похвалил «Задачу трех тел» от авторов «Игры престолов»

21 марта в стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера сериала «Задача трёх тел» от Дэвида Бениоффа и Д. Б. Уайсса — создателей «Игры престолов». Проект выступает экранизацией фантастической трилогии «Память о прошлом Земли» китайского писателя Лю Цысиня.

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Японский геймдизайнер Хидео Кодзима уже посмотрел шоу. По его словам, эта сумасшедшая работа, которая особенно понравится тем, кто устал от голливудских блокбастеров.

Те, кто ещё не читал [оригинальные произведения], смогут прочувствовать всю драму. Эта отличная научно-фантастическая работа особенно понравится тем, кто устал от голливудских блокбастеров.

«Задача трёх тел» рассказывает о культурной революции в Китае, во время которой правительство страны решает послать сигнал в космос, чтобы получить отклик от внеземных цивилизаций. Через несколько десятков лет неизвестные космические силы отвечают на призыв и пытаются затормозить научный прогресс человечества.