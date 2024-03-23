Папич написал отзыв на фильм «Дом у Дороги» с Конором Макгрегором

8 марта состоялась премьера боевика «Дом у дороги», где главные роли исполнили Конор Макгрегор и Джейк Джилленхол. Папич посмотрел фильм и решил поделиться мнением о нем в своем Telegram-канале.

© Кадр из фильма «Дом у дороги»

Стример признался, что у него не было никаких высоких ожиданий от картины. Он был готов к худшему, однако на деле все оказалось не так плохо:

Киношка явно ни на какие лавры не претендует, и я так-то ожидал худшего, а оказалось далеко не дерьмище, вполне себе можно глядеть, не отрываясь.

Сюжет «Дома у дороги» Папич назвал довольно типичным для боевиков:

Начало было весьма интересное и даже местами реалистичное, что впрочем часто бывает в подобных драчко-боевиках, где весь абсурд и бред припасли на вторую половину и концовку.

Отдельное внимание стример уделил главным героям. Оказывается, ему очень не нравится Джилленхол, однако именно в этом фильме актер не вызвал у Папича отрицательных эмоций:

Это, пожалуй, первый фильм с Джилленхолом, где он меня не раздражает.

Макгрегор же, по мнению Виталия Цаля, выглядит «нелепо» — «в духе всего фильма». Заглавное фото: «Дом у дороги»