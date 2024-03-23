«Дюна 2» стал самым кассовым фильмом Тимоти Шаламе в США

23 марта кассовые сборы «Дюны 2» Дени Вильнёва в домашнем прокате превысили $ 220 млн. Такая сумма позволила картине стать самым кассовым фильмом с Тимоти Шаламе в США — предыдущий рекорд принадлежал «Вонке» с его $ 218 млн. Тем временем, в мировом прокате лента заработала уже $ 515 млн.

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Сюжет второй «Дюны» посвящён Полу Атрейдесу и его становлению среди местных жителей планеты Арракис. Немалая часть хронометража отведена персонажу Чани, которую играет Зендея. Сценарий основан на второй половине научно-фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна», вышедшего в 1965 году. Вильнёв планирует снять третью часть и закончить ей.

Лента не добралась до России, однако её показывают в стране неофициально: с помощью предсеансового обслуживания перед короткометражными картинами.