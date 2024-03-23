Режиссер экранизации «Легенды о Зельде» раскрыл подробности будущего фильма

Уэс Болл, режиссер будущего фильма по «Легенде о Зельде», пообщался с изданием Total Film и поделился своим взглядом на экранизацию.

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У меня есть крутая идея. Я чертовски долго думал о том, насколько классно было бы сделать фильм по «Зельде»... Я хочу воплотить в жизнь все желания фанатов. Я знаю, что франшиза «Зельды» очень важна людям, так что экранизация должна быть серьезной. Это фильм, который позволит людям сбежать из реальности.

Болл даже отметил, что сам хотел бы жить в этом вымышленном мире. Описывая фильм несколькими словами, режиссер сказал так:

То, что я хочу попытаться создать, должно ощущаться как нечто настоящее. Что-то серьезное и крутое, но веселое и причудливое.

Ранее Болл заявлял, что экранизация будет вдохновлена работами Хаяо Миядзаки.