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Опубликованы новые кадры со съёмок боевика «Каскадёры» с Райаном Гослингом

На этой неделе журналисты издания Total Film опубликовали четыре новых кадра со съёмок боевика «Каскадёры» с Райаном Гослингом и Эмили Блант. Помимо главных героев, на них изображены Аарон Тейлор-Джонсон и постановщик ленты.

Опубликованы новые кадры со съемок боевика «Каскадеры» с Райаном Гослингом
© Чемпионат.com

Напомним, сюжет картины расскажет о каскадёре, который в перерывах между съёмками подрабатывает охотником за головами. В нелёгком деле ему помогает его бывшая девушка Джоди, которая параллельно снимает свой первый фильм в карьере. Кресло режиссёра занял Дэвид Литч («Быстрее пули», «Дэдпул 2»).

Журналисты высоко оценили экшен-сцены, а также похвалили «химию» между героями Эмили Блант и Райана Гослинга. Также критики подметили необычную особенность для современных блокбастеров: душевность.

Премьера «Каскадёров» состоится 3 мая в кинотеатрах по всему миру.

Новые кадры

© TOTAL FILM/UNIVERSAL PICTURES
© TOTAL FILM/UNIVERSAL PICTURES
© TOTAL FILM/UNIVERSAL PICTURES
Фильмы и сериалы
Быстрее пули
Дэдпул 2
Дэвид Литч
Эмили Блант
Аарон Тейлор-Джонсон
Райан Гослинг
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