Аналитики назвали фильм, который возглавит прокат США

Аналитики считают, что на следующей неделе кинопрокат в США возглавит фильм «Охотники за привидениями: Леденящий ужас». Также они ожидают, что картина заработает в мировом прокате коло $ 42 млн.

© Чемпионат.com

Если подобные темпы сохраятся, то картина сможет достаточно быстро начать приносить прибыль и отбить бюджет, поскольку на её производство потратили всего $ 100 млн.

История «Леденящего ужаса» расскажет про грозного демона, который стремится вернуть всю планету в ледяные эпохи прошлого. Картина выступает продолжением «Охотников за привидениями: Наследники», вышедших в 2021 году.

Режиссёром ленты выступил Гил Кинан. Он же вместе с постановщиком «Наследников» Джейсоном Райтманом выступил и сценаристом картины.

Напомним, премьера «Леденящего ужаса» состоялась 22 марта. До России фильм наверняка тоже доберётся, но уже обходными путями.