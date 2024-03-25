В Кургане отменили концерты в филармонии после теракта в "Крокус Сити Холле"

В Кургане перенесли пять концертов в местных залах после теракта в "Крокус Сити Холле". Об этом пишет Telegram-канал "Курганистан". Спектакль "12 стульев" перенесли на 18 мая, "За двумя зайцами" покажут 17 мая, а "Симфонию Гарри Поттер" перенесли на 21 сентября. Симфоническое "Кино" отложили на неопределенный срок, а фестиваль "Мистория Фест" пройдет в Кургане в середине апреля. Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ). До этого стало известно, что МХТ имени А.П. Чехова перенес церемонию вручения Премии Художественного театра. В театре также были отменены показы спектаклей 23 и 24 марта. Представители МХТ имени Чехова выразили соболезнования семьям, потерявшим близких в теракте.