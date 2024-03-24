Стало известно, когда начнутся съемки российско-индийского фильма «Жемчуг»

На международном фестивале «Дух огня» состоялось подписание меморандума о производстве совместного кинопроекта России и Индии «Жемчуг», пишет ТАСС со ссылкой на продюсера Екатерину Филиппову.

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Старт производства запланирован на ноябрь или декабрь текущего года. Создатели картины получили грант от Министерства культуры России, отметила Филиппова. Сценарий фильма основан на театральной пьесе «Нервы» Юлии Лукшиной. Действие развернется в Москве, Ханты-Мансийске и Индии.

«Это семейная сага, современная, привязанная к очень актуальной теме детской опеки, удочерения, усыновления», - рассказала продюсер.

Ранее звезда сериалов «Великолепный век» и «Королек - птичка певчая» Бурак Озчивит высказал мнение, что России и Турции нужно создать совместный кинопроект, сообщает «Радиоточка НСН».