Стало известно, когда начнутся съемки российско-индийского фильма «Жемчуг»

Съемки российско-индийского фильма «Жемчуг» начнутся в конце 2024 года
На международном фестивале «Дух огня» состоялось подписание меморандума о производстве совместного кинопроекта России и Индии «Жемчуг», пишет ТАСС со ссылкой на продюсера Екатерину Филиппову.
Старт производства запланирован на ноябрь или декабрь текущего года. Создатели картины получили грант от Министерства культуры России, отметила Филиппова. Сценарий фильма основан на театральной пьесе «Нервы» Юлии Лукшиной. Действие развернется в Москве, Ханты-Мансийске и Индии.
«Это семейная сага, современная, привязанная к очень актуальной теме детской опеки, удочерения, усыновления», - рассказала продюсер.
Ранее звезда сериалов «Великолепный век» и «Королек - птичка певчая» Бурак Озчивит высказал мнение, что России и Турции нужно создать совместный кинопроект, сообщает «Радиоточка НСН».