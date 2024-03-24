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Фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам произведений Булычева покажут в странах MENA

Фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперед" по мотивам произведений советского писателя-фантаста Кира Булычева, который выйдет в кинотеатрах РФ 18 апреля, также покажут в странах MENA, куда входят страны Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщил генеральный директор кинопрокатной компании "Централ партнершип" (ЦПШ) Вадим Верещагин.

Фильм «Сто лет тому вперед» по мотивам произведений Булычева покажут в странах MENA
© Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»
"В ближайшее время мы выпускаем фильм "Сто лет тому вперед", это наш новый блокбастер, в апреле он выйдет также на территории MENA. Сейчас ведем переговоры с другими странами о дистрибуции", - сказал он на пленарной сессии международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня".

Ранее "Централ партнершип" также показал в широком прокате во всех странах Ближнего Востока полнометражный художественный фильм "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко.

"Мы его выпустили на территории Ближнего Востока, и в Арабских Эмиратах, и в Саудовской Аравии, и вообще в странах Мена. Пока он является самым кассовым российским фильмом в этом регионе, он собрал более 120 тысяч долларов", - добавил он.

Режиссер проекта - Андрющенко, ранее работавший как режиссер над картинами "Елки" и "Напарник". Сценарий к фильму написали известный по проектам "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Лед", "Притяжение" Андрей Золотарев и Ксения Мирошник.

Сценарий картины создан по мотивам фантастической вселенной писателя Булычева, в центре которой приключения девочки из будущего Алисы. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили в фильме Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн, родителей Алисы сыграли Константин Хабенский и Виктория Исакова. Также в фильме снялись Александр Петров и Юра Борисов, а Федор Бондарчук озвучил робота Вертера.

О фестивале

Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" в 22-й раз проходит в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта.

Тема этого года - "Особый язык национальной кинематографии". В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года.

С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.

Фильмы и сериалы
Напарник
Чебурашка
Ёлки
Притяжение
Лёд
Марк Эйдельштейн
Вадим Верещагин
Кир Булычев
Андрей Золотарев
Дмитрий Дьяченко
Алиса Селезнева
Александр Петров
Александр Андрющенко
Виктория Исакова
Федор Бондарчук
Эмир Кустурица
Сергей Соловьев
Константин Хабенский