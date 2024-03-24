Фильм «Сто лет тому вперед» по мотивам произведений Булычева покажут в странах MENA

Фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперед" по мотивам произведений советского писателя-фантаста Кира Булычева, который выйдет в кинотеатрах РФ 18 апреля, также покажут в странах MENA, куда входят страны Ближнего Востока и Северной Африки. Об этом сообщил генеральный директор кинопрокатной компании "Централ партнершип" (ЦПШ) Вадим Верещагин.

© Кадр из фильма «Сто лет тому вперед»

"В ближайшее время мы выпускаем фильм "Сто лет тому вперед", это наш новый блокбастер, в апреле он выйдет также на территории MENA. Сейчас ведем переговоры с другими странами о дистрибуции", - сказал он на пленарной сессии международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня".

Ранее "Централ партнершип" также показал в широком прокате во всех странах Ближнего Востока полнометражный художественный фильм "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко.

"Мы его выпустили на территории Ближнего Востока, и в Арабских Эмиратах, и в Саудовской Аравии, и вообще в странах Мена. Пока он является самым кассовым российским фильмом в этом регионе, он собрал более 120 тысяч долларов", - добавил он.

Режиссер проекта - Андрющенко, ранее работавший как режиссер над картинами "Елки" и "Напарник". Сценарий к фильму написали известный по проектам "Слово пацана. Кровь на асфальте", "Лед", "Притяжение" Андрей Золотарев и Ксения Мирошник.

Сценарий картины создан по мотивам фантастической вселенной писателя Булычева, в центре которой приключения девочки из будущего Алисы. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили в фильме Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн, родителей Алисы сыграли Константин Хабенский и Виктория Исакова. Также в фильме снялись Александр Петров и Юра Борисов, а Федор Бондарчук озвучил робота Вертера.

О фестивале

Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" в 22-й раз проходит в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта.

Тема этого года - "Особый язык национальной кинематографии". В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года.

С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.