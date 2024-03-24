Россия и Иран намерены сотрудничать в совместном производстве фильмов

Россия и Иран планируют заключить соглашение о совместном производстве кинофильмов, соответствующий документ, подготовленный РФ, находится на рассмотрении в Иране. Об этом сообщил глава культурного представительства при посольстве Исламской Республики Иран в России Масуд Ахмадван в ходе 22-го международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня", который проходит в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта.

© Кадр из фильма "По кругу"

"Россия и Иран имеют много общего для создания совместных фильмов. Российской стороной была подготовлен и предложен проект межправительственного соглашения, который направлен в Иран, о создании совместного копродакшена между двумя странами. Сейчас этот документ находится в стадии рассмотрения в Иране. После его завершения и финализации я думаю, что это соглашение будет подписано и откроет путь для кинематографистов двух стран, чтобы они могли создавать совместное кино", - сказал он в ходе пленарной сессии "Соединяя мосты. Межкультурный диалог и новые партнерства БРИКС+".

Он также отметил, что БРИКС - хорошая площадка для кинематографа, поскольку у стран, входящих в него, общие взгляды на многие вопросы.

"У них общие ценности и взгляды - это способствует совместному созданию фильмов. В частности, [общие взгляды] на семейные ценности, - добавил он.

Темой кинофестиваля в 2024 году стал "Особый язык национальной кинематографии". Всего на фестивальные конкурсы в этом году поступило 247 заявок из 24 стран, из них 42 полнометражных фильма, ранее сообщили в Департаменте внутренней политики Югры.

В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. С 2003 г. В разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время фестиваля проходят конкурсные и информационные показы. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.