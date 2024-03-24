На Кубе состоится фестиваль российского кино
С 3 по 7 апреля 2024 года в Республике Куба пройдет Фестиваль российского кино (Russian Film Festival). Мероприятие организовано «РОСКИНО» при поддержке Минкультуры России и «Фонда кино» с целью продвижения современного российского кинематографа в Республике Куба.
Программа бесплатных кинопоказов в кинотеатрах Гаваны Yara и Acapulco включает отечественные кинохиты последних лет. Это военно-историческая драма «Воздух»; первый в истории фильм, снятый в космосе, «Вызов»; сказка «По щучьему велению»; семейная комедия «Чебурашка»; спортивная драма «Чемпион мира»; мелодрама «Я делаю шаг» и фильм-катастрофа «Снегирь».
Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с испанскими субтитрами. Также специальный показ сказки «По щучьему велению» будет организован в кинозале Посольства Российской Федерации в Республике Куба 5 апреля.
Генеральный директор «РОСКИНО» Эльза Антонова рассказала:
«В год столетия компании «РОСКИНО» мы рады открыть серию фестивалей российского кино масштабным мероприятием в Республике Куба, с которой у нашей страны есть исторические связи в области киноиндустрии. В советское время здесь работало представительство «Совэкспортфильма», был организован широкий прокат многих советских фильмов и другие культурные мероприятия. Также история кинематографических связей наших стран включает и советско-кубинскую копродукцию «Я–Куба», представленную на многих международных кинофестивалях, и фильмы, вдохновленные темой Кубы, и кубинские экранизации книг советских писателей. Поэтому Фестиваль российского кино, несомненно, вызовет большой интерес кубинской аудитории. За последние несколько лет российский кинематограф выпустил целую плеяду фильмов, не только покоривших российского зрителя, но и громко прозвучавших за рубежом: кубинские зрители получат возможность увидеть сразу несколько таких картин разных жанров в рамках фестиваля».