На Кубе состоится фестиваль российского кино

С 3 по 7 апреля 2024 года в Республике Куба пройдет Фестиваль российского кино (Russian Film Festival). Мероприятие организовано «РОСКИНО» при поддержке Минкультуры России и «Фонда кино» с целью продвижения современного российского кинематографа в Республике Куба.

© РИА НОВОСТИ

Программа бесплатных кинопоказов в кинотеатрах Гаваны Yara и Acapulco включает отечественные кинохиты последних лет. Это военно-историческая драма «Воздух»; первый в истории фильм, снятый в космосе, «Вызов»; сказка «По щучьему велению»; семейная комедия «Чебурашка»; спортивная драма «Чемпион мира»; мелодрама «Я делаю шаг» и фильм-катастрофа «Снегирь».

Фильмы будут демонстрироваться на русском языке с испанскими субтитрами. Также специальный показ сказки «По щучьему велению» будет организован в кинозале Посольства Российской Федерации в Республике Куба 5 апреля.

Генеральный директор «РОСКИНО» Эльза Антонова рассказала: