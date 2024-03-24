Начались съемки боевика «Завербованный» о поисках террористов с биологическим оружием

Кинокомпании Fenix Cinema Production и Goldfield Entertainment совместно с компанией «Веста» и кинопрокатной компанией «Атмосфера Кино» объявили о начале съемок масштабного шпионского боевика «Завербованный» c Александром Метелкиным в главной роли. Режиссером выступает Иван Архипов.

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По сюжету, Андрей Романов (Александр Метелкин) оказывается в эпицентре столкновения российской и западной разведок. Вместе со своей командой лучших российских спецагентов он завербован сотрудником ГРУ Максимом Колосовым (Иван Охлобыстин) для особой миссии на территории врага. Цель группы — выяснить, что происходит в засекреченной лаборатории у границы страны, где идет работа над новым биологическим оружием. У Андрея есть и личная цель — месть. Во главе команды врага — убийца его отца. Группа Андрея полностью засекречена, практически никто не знает о ее истинной цели. Все идет не по плану, когда становится понятно, что среди них — «крот». Подозрение падает на самого Андрея. Колосову придется принять самое сложное решение в своей жизни: довериться данным разведки и уничтожить агента, либо наперекор всему, в память о дружбе с отцом Андрея дать парню шанс на выполнение задания. От этого решения зависят жизни миллионов людей…

Александр Метелкин рассказал: