Актер Михаил Тройник представил короткометражку «Ночной танец»

Актер Михаил Тройник представил на кинофестивале «Дух огня» свой первый короткометражный фильм «Ночной танец», где выступил в качестве режиссера, сценариста, актера и продюсера. Об этом пишет «7 дней».

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Главную роль в метре сыграл сам Тройник и хореограф Алла Сигалова.

1 декабря сообщалось, что актеры Юлия Пересильд и Михаил Тройник поженились. По данным Telegram-канала «Героиня Татлера», звезды зарегистрировали свои отношения в одном из столичных ЗАГСов. При этом сами артисты не подтверждали информацию. Отмечалось, что это первый официальный брак как для Тройника, так и для Пересильд. Несмотря на то, что артистка воспитывает двоих дочерей от режиссера Алексея Учителя.

О романе Пересильд и Тройника стало известно в ноябре 2022 года через пять месяцев после их первого свидания. Артисты появились вместе на церемонии вручения премии OK! Awards «Больше чем звезды», а позже актриса публично подтвердила отношения.