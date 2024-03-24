В Сети призывают бойкотировать новые фильмы о Джеймсе Бонде: в чем дело?

Кажется, совсем скоро мы наконец узнаем, кто сменит Дэниела Крейга на посту агента 007. На роль нового Джеймса Бонда рассматривались совершенно разные актеры: начиная от таких титанов Голливуда, как Идрис Эльба и Том Харди, и заканчивая свежими лицами из популярных сериалов — Люсьеном Лависконтом из «Эмили в Париже» и Реге-Жаном Пейджем из «Бриджертонов».

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Однако еще в конце 2022 года в британской прессе появилась информация о том, что главным фаворитом в этой гонке стал британский актер Аарон Тейлор-Джонсон, известный по фильмам «Пипец», «Анна Каренина» и «Быстрее пули». А на этой неделе газета The Sun поделилась слухом, что 33-летнему красавчику официально предложили заветную роль. Ожидается, что уже в ближайшие дни пройдет подписание контракта.

Большинство пользователи Сети целиком одобрили выбор продюсеров и уже окрестили Тейлора-Джонсона «самым горячим Бондом». Но свои пять копеек решили вставить и те, чье мнение никто, в общем-то, не спрашивал. Антисемиты разбушевались в X (бывший Твиттер) и даже запустили хэштег #BoycottJamesBond. Они считают что Аарон, который является евреем, не должен получить роль из-за обострения израильско-палестинского конфликта.

«Очень неудачное время, когда Израиль совершает геноцид в секторе Газа. Стыд. Я надеюсь, что ваша компания развалится», «Бойкот Бонду, свободу Палестине», «Я не куплю билет ни на один из этих фильмов. Буду бойкотировать все это», — высказываются пользователи X.

Что ж, надеемся среди британцев найдется свой Тимати, который расскажет, что мировые трагедии — это не повод для разхжигания межнациональной розни.