Картина «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» стартовал в США с $ 45 млн

24 марта стало известно, что картина «Охотники за привидениями: Леденящий ужас» стартовала в США с $ 45 млн. Тем временем в мировом прокате фильм заработал около $ 61 млн. Напомним, бюджет ленты составил $ 100 млн, поэтому для окупаемости ей необходимо собрать сумму минимум в два раза больше.

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Картина едва опережает по темпам сбора предыдущий фильм «Охотники за привидениями: Наследники» — он за первые выходные заработал в домашнем прокате $ 44 млн. Видимо, сильно расширить стан фанатов франшизе с того времени не удалось.

Кресло режиссёр занял Гил Кинан. Он же вместе с постановщиком «Наследников» Джейсоном Райтманом выступил и сценаристом картины.

Напомним, премьера «Леденящего ужаса» состоялась 22 марта. До России фильм наверняка тоже доберётся, но уже обходными путями.