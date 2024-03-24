Турецкий сериал «Чужие секреты» покажут россиянам в онлайн-кинотеатре START

В Турции этот сериал появился на телеэкранах ещё в сентябре и вошел в четверку самых обсуждаемых шоу.

© Кадр из сериала «Чужие секреты»

26 марта российским зрителям в онлайн-кинотеатре START будет представлен турецкий сериал «Чужие секреты».

По сценарию действие происходит в богатом районе Стамбула. После смерти одной из горничных в доме зажиточной семьи другие работники отказываются верить в самоубийство девушки, поскольку им известны многие секреты их нанимателей.

В Турции сериал «Чужие секреты», также известный под названием «Грязная корзина», появился на телеэкранах ещё в сентябре прошлого года и вошел в четверку самых обсуждаемых шоу, достигнув рекордных показателей популярности.

По словам актрисы Джерен Морай, сыгравшей роль Хайрие, представленный кинопроект «похож на детектив, где основное - поиск убийцы». От серии к серии - все персонажи сериала становятся фигурантами случившегося по разным причинам. По кусочкам зрителям открывается образ нашего времени, наполненного сатирой, грустью, размышлениями и эмоциями.

Производство картины финансировал телеканал NOW, известный зрителям по сериалам "Постучись в мою дверь", "Искупление" и "Запретный плод".