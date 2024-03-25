Фильм «Летучий корабль» возглавил кинопрокат в России и СНГ за выходные

Картина "Летучий корабль" режиссера Ильи Учителя стала лидером проката в РФ и странах СНГ, собрав 238,5 млн рублей за минувшие выходные. Об этом свидетельствуют данные портала Kinobusiness за период с 21 по 24 марта.

© Кадр из фильма "Летучий корабль"

"Летучий корабль" - экранизация одноименного мультфильма, снятого Гарри Бардиным в 1979 году по мотивам русской народной сказки. Главных героев - Ивана и царевну Забаву - в фильме сыграли Александр Метелкин и Ксения Трейстер, роль Царя исполнил Леонид Ярмольник. Также в фильме снялись Федор Добронравов и Анна Уколова. Певица и актриса Полина Гагарина перевоплотилась в ведьму Леди Джейн - эта оригинальная роль была написана специально для киноэкранизации, а актер Сергей Гармаш исполнил роль Водяного.

На втором месте в рейтинге - фильм "Онегин", собравший 49,3 млн рублей. Экранизация одного из самых известных произведений Пушкина об утомленном светской жизнью аристократе Евгении Онегине и о его взаимоотношениях с семьей Лариных вышла в прокат 7 марта. Создатели решили максимально отказаться от компьютерной графики и воссоздать атмосферу на этапе съемок, которые проходили в Санкт-Петербурге и окрестностях - непосредственно в тех местах, где бывал сам Пушкин. Адаптацией текста великого писателя занимался сценарист Александр Гравицкий. Главные роли в фильме исполнили Виктор Добронравов, Денис Прытков, Лиза Моряк и Владимир Вдовиченков.

Новая серия мультфильма "Кунг-фу панда", просмотр которой недоступен в кинотеатрах России и Белоруссии, заняла второе место в рейтинге кинопроката в странах СНГ, собрав 69,5 млн рублей.