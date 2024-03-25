Съемки фильма про Владимира Жириновского в Гребневе перенесли из-за Никиты Кологривого

Никита Кологривый в конце марта оказался под пристальным вниманием СМИ, так как устроил дебош в баре Новосибирска. Актёр подрался с посетителями и охраной, а также укусил одну девушку за ногу в попытке флирта с ней.

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Артист претендовал на роль Владимира Жириновского в биографическом фильме о нём, однако сейчас его участие, конечно, под вопросом, о чём рассказал Андрей Ковалёв, владелец усадьбы Гребнево, в которой планировали снимать один из эпизодов картины.

Да, в этом году планировались съёмки фильма. Но из-за поведения актёра, отобранного на главную роль, процесс затормозился. Сейчас будет объявлен новый кастинг У актёра два пути: либо преодолеть все трудности и исправиться, либо наклонная дорожка пойдёт за ним.

Сейчас Кологривый отбывает наказание, которое ему назначил суд за дебош, — 7 суток ареста. Артисту, кстати, запретили посещать Burger King.