$92.61+0.66100.22-0.15
Войти в почту

Третий сезон сериала «Эйфория» отменили — СМИ

По данным издания World of Reel, третий сезон сериала «Эйфория» отменён. Сериал якобы не планируют больше продолжать, остановившись на двух сезонах. Подтверждений этому пока нет.

Третий сезон сериала «Эйфория» отменили
© Кадр из сериала «Эйфория»

Издание отметило, что у HBO были планы снять третий сезон этим летом, но планы поменялись. В прошедшую пятницу компания сказала актёрскому составу, что они могут освободить свои графики для других проектов. По данным других СМИ, закрытие третьего сезона связано с занятостью звёзд шоу: Зендеи, Сидни Суини и Джейкоба Элорди. Без них продолжать шоу нет смысла, якобы считают в HBO.

Ранее сообщалось, что действие третьего сезона шоу развернётся спустя пять лет после событий предыдущего сезона — все персонажи уже окончат школу и начнут взрослую жизнь.

Фильмы и сериалы
Эйфория
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости