Турция попросила у России фильмы из Госфильмофонда

В Турции заинтересовались фильмами своих режиссеров в Госфильмофонде, им направлен список из найденного в архивах, сейчас стороны обсуждают возможность оцифровки, сообщил ТАСС генеральный директор Госфильмофонда РФ Денис Аксенов.

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"Активно ведется переговорный процесс с Турецкой Республикой, также планируется заключение соглашения. <...> Турецкие коллеги попросили показать, что у нас есть о Турции и производства турецких известных режиссеров в Госфильмофонде. Мы нашли, предоставили список, коллеги сейчас изучают. Возможно, обратятся к Российской Федерации, в частности, к Госфильмофонду с просьбой по оцифровке этих материалов. Сейчас это на стадии обсуждения", - сказал он в кулуарах международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня".

Ранее Госфильмофонд России и Национальный архив фильмов Ирана также договорились о стратегическом сотрудничестве.

"Это генеральное соглашение в целом о сотрудничестве, о взаимном обмене опытом, о каких-то, возможно, совместных цифровых реставрациях фильмов. Потому что процесс цифровой реставрации непростой, требует присутствия научных сотрудников, режиссеров, которые имели отношение к созданию картины. Когда идет речь об иностранной картине и ее реставрации, конечно, вдвойне выгодно для нас, как для Госфильмофонда, когда участвуют иностранные специалисты", - отметил Аксенов.

Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" в 22-й раз проходит в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта. Темой этого года стала "Особый язык национальной кинематографии". В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.