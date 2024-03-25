Фильму «Калина красная» – 50 лет. История съемок последней картины Шукшина

50 лет назад на экраны вышел фильм «Калина красная» – последняя картина Василия Шукшина. Фильм вошел в историю не только советского, но и мирового кинематографа. О судьбе пронзительной драмы – корреспондент «МИР 24» Андрей Еганов.

© Кадр из фильма «Калина красная»

Такой искренности советский кинематограф до этого не знал. Над историей вора-рецидивиста, который пытается начать жизнь заново, плакала вся страна. Народ поверил Шукшину. Многие киноведы до сих пор считают «Калину красную» вершиной его писательской и режиссерской карьеры.

«Калина красная» – это наши рыдания, безудержные детские рыдания. Мои, сестры Марии, мама всхлипывала. Невозможно было смотреть, когда папу убивали, он умирал. Это невозможно было смотреть», – поделилась дочь Василия Шукшина Ольга Шукшина.

Пронзительная драма могла и не увидеть свет. В планах Шукшина был совсем другой замысел – он мечтал снять историческую картину о Стеньке Разине. Экранизация бунта в планы Госкино не входила. Режиссера уговорили снять фильм о дне сегодняшнем. Но и здесь начались проблемы.

Чиновники не хотели, чтобы главным героем был уголовник. Да еще и весьма привлекательный. Боялись явной антисоветчины, потому бюджет на съемки выделили копеечный – меньше 300 тысяч рублей. Технику дали старую. Дефицитную цветную пленку просили сильно не тратить.

«Он всегда говорил не текст, а на тему, и Лидке всегда говорил: «Что ты молотишь по написанному? Говори на тему», – рассказал оператор-постановщик фильма «Калина красная» Анатолий Заболоцкий.

Название для повести предложила жена писателя Лидия Федосеева. В их первую встречу она спела народную песню «Калина красная» на музыку Яна Френкеля. Исполнить ее в фильме не удалось – композитор запросил слишком большой гонорар.

Зато абсолютно бесплатно согласились сниматься жители вологодской деревни Мериново. История пожилой крестьянки Евфимии Быстровой поразительно совпала со сценарием. Во время войны женщина потеряла троих сыновей. Еще одного не видела 20 лет. Все это ее попросили просто рассказать на камеру. В итоге фильм получил одного из самых ярких персонажей – мать главного героя.

Вологодчина подарила режиссеру и самую первую сцену фильма. Снимали настоящую тюрьму. Вот только выйти оттуда в реальной жизни Егор Прокудин не мог.

«Они пожизненно отбывают там срок, 150 человек. Место называется «остров Огненный». Рядом «остров Сладкий», бывший монастырь, где молились монахи», – отметила Ольга Шукшина.

«Калина красная» стала последним фильмом Шукшина. Большая нагрузка и постоянный стресс сказались на здоровье. Через полгода после выхода фильма Василий Шукшин умер от инфаркта.