Фильмы из России, Европы и Азии покажут на 11-м Забайкальском международном кинофестивале

Фильмы из России, Азии и Европы, которые не всегда можно увидеть в широком прокате, будут представлены на одиннадцатом Забайкальском международном кинофестивале.

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«Общую программу фестиваля составят лучшие картины различных стран, которые не всегда представлены в широком российском кинопрокате. В этом году будут представлены фильмы из Азии, Европы, России. Фильмы кинофестиваля объединит тема семьи», — уточнили организаторы.

Особенностью кинофестиваля, который пройдёт с 30 мая по 2 июня этого года, станет его выход на ещё более широкие охваты аудитории.