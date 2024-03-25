Фильмы из России, Европы и Азии покажут на 11-м Забайкальском международном кинофестивале
Фильмы из России, Азии и Европы, которые не всегда можно увидеть в широком прокате, будут представлены на одиннадцатом Забайкальском международном кинофестивале.
«Общую программу фестиваля составят лучшие картины различных стран, которые не всегда представлены в широком российском кинопрокате. В этом году будут представлены фильмы из Азии, Европы, России. Фильмы кинофестиваля объединит тема семьи», — уточнили организаторы.
Особенностью кинофестиваля, который пройдёт с 30 мая по 2 июня этого года, станет его выход на ещё более широкие охваты аудитории.
«В 2024 году кинофестиваль выходит на новый уровень международных активностей, становясь площадкой для взаимодействия киноотрасли не только разных регионов России, но и окружающих Забайкалье территорий», — добавили в пресс-службе ЗМКФ.