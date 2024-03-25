Стартовали съемки шпионского боевика «Завербованный» с Охлобыстиным

Начались съемки шпионского боевика "Завербованный" с Александром Метелкиным и Иваном Охлобыстиным. Музыку для фильма написал DJ Грув.

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Герой Метелкина поддается вербовке ГРУ, чтобы найти убийцу своего отца. В роли сотрудника ГРУ Иван Охлобыстин. Миссия - выяснить подробности о работе секретной биолаборатории. В какой-то момент героя Метелкина начинают подозревать в предательстве, а он сам оказывается перед выбором - начать сложную игру или сдать того, кто находится у него на подозрении.

В фильме также снимаются: Александр Златопольский, Данила Якушев, Иван Кокорин, Алексей Кравченко, Игорь Жижикин, Олег Тактаров, Вадим Андреев, Анастасия Черникова, Андрей Карако, Эго Микитас, Светислав Чирков, Андрей Пантелеев, Сергей Штепс, Ника Здорик.

Режиссер - Иван Архипов, известный по мелодраме "Музыка крыш" и приключенческому фильму "Квест".