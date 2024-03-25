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Режиссёр хоррора «Оно» начал съёмки триллера с Энн Хэтэуэй и Юэном Макгрегором

Режиссёр Дэвид Роберт Митчелл, известный по фильмам «Оно» (It Follows) и «Под Сильвер-Лэйк», начал работу над своей следующей картиной. Прямо сейчас постановщик снимает безымянную картину, главные роли в которой сыграют Энн Хэтэуэй («Интерстеллар») и Юэн Макгрегор («Звёздные войны»).

Режиссер хоррора «Оно» начал съемки триллера с Энн Хэтэуэй и Юэном Макгрегором
© Чемпионат.com

Каких-либо подробностей сюжета ленты пока нет. Известно, что фильм будет фантастическим триллером, события которого разворачиваются в 1980-х годах. Фильм снимают для Warner Bros. на IMAX-камеры, а кресла продюсеров заняли Джей Джей Абрамс, Ханна Мингелла и Мэтт Джексон.

Безымянный триллер станет всего лишь четвёртым полнометражным фильмом для Дэвида Роберта Митчелла. За свою 14-летнюю карьеру американский постановщик снял всего две ленты и мультфильм «Миф об американской вечеринке».

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