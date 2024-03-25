Выйдет ли второй сезон «Слова пацана» в ближайшее время

Съемки второго сезона «Слова пацана. Кровь на асфальте» пока не планируются, рассказал сценарист сериала Андрей Золотарев на мастер-классе в рамках Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». По его словам, продолжение сериала должно быть не хуже, однако планка задрана высокая, поэтому сделать это сложно, передает ТАСС.

© Кадр из сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте»

Второго сезона пока не будет. Нам нужно теперь в этом более узком пространстве сделать не хуже. То есть мы не можем себе позволить просто сделать то же самое. Мы хотим сделать как минимум не хуже. А это сложно, потому что у нас правда классный сериал, — рассказал Золотарев.

История в сериале изначально была рассчитана на три сезона, добавил сценарист. У команды есть понимание того, что должно происходить с персонажами дальше и как будет развиваться сюжет. Однако пока нет абсолютной уверенности, что туда нужно «идти».

Это должна быть не только продюсерская, но и творческая уверенность, что мы должны туда пойти, — констатировал сценарист.

Ранее стало известно, что социальная сеть «Одноклассники» решила выпустить второй сезон хобби-шоу «ОКнутые люди» с актером Сергеем Буруновым в роли ведущего. Проект будет доступен на самой платформе, выпуски также покажут на телевидении.