Мультсериал «Люди Икс '97» набрал рекордные просмотры в день премьеры

Disney раскрыла, что первый эпизод мультсериала «Люди Икс ’97» набрал за пять дней после выхода 4 млн просмотров на Disney+. По данным компании, на данный момент это самая просматриваемая премьера полнометражного мультсериала сервисе со времен «Что, если…?».

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Кроме того, просмотры всех пяти сезонов оригинального мультсериала «Люди Икс» 1992 года увеличились на 522% с момента выхода трейлера «Люди Икс ’97» 15 февраля.

Новый мультсериал продолжает события оригинала и рассказывает о новых трудностях, с которыми столкнулась команда мутантов после смерти их лидера, Профессора Икс. Главой команды становится Магнето.