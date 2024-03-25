Часть серий нового сезона «Склифосовского» с Авериным снимут в Кисловодске

В Кисловодске пройдут съемки нового сезона сериала «Склифосовский» с Максимом Авериным в главной роли. Ожидается, что съемочная группа будет работать в курортном городе с 1 по 4 апреля.

© «Это Кавказ»

«В первых числах апреля кинематографическая группа будет работать в нашем городе над съемкой новых серий двенадцатого сезона многосерийной медицинской драмы „Склифосовский“. Живописная природа, уникальная архитектура и атмосфера Кисловодска вновь привлекли внимание съемочных групп. А это говорит о том, что на нашем курорте наряду с событийным, культурно-познавательным, спортивным, экологическим туризмом активно набирает популярность и кинематографический туризм. А еще это это шанс увидеть любимых актеров на улицах нашего города. Уверен, что, увидев красоту Кисловодска на экране, зрители обязательно захотят его посетить», — рассказал глава Кисловодска Евгений Моисеев. Его слова передаются на сайте мэрии.

В городской администрации также отметили, что съемки 12-го сезона медицинской драмы «Склифосовский» пройдут в Москве, Подмосковье и в Кисловодске. Режиссером выступает Юлия Краснова, а телепремьера состоится в эфире телеканала «Россия».