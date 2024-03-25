Фильм Александра Андрющенко "Сто лет тому вперед" по мотивам произведений советского писателя-фантаста Кира Булычева, который выйдет в кинотеатрах РФ 18 апреля, впоследствии может стать франшизой. Об этом сообщил ТАСС сценарист сериала Андрей Золотарев.

"Безусловно, это будет большая франшиза. Я на это надеюсь", - сказал он в кулуарах международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня".

По словам Золотарева, "границы у этой франшизы есть", однако подробности пока раскрывать рано.

Приключенческий фильм "Сто лет тому вперед" по мотивам произведений Кира Булычева выйдет в широкий прокат 18 апреля 2024 года.

Режиссер проекта - Александр Андрющенко, ранее работавший как режиссер над картинами "Елки" и "Напарник". Сценарий к фильму написали Андрей Золотарев и Ксения Мирошник.

Сценарий будущей картины создан по мотивам фантастической вселенной писателя Кира Булычева, в центре которой приключения девочки из будущего Алисы. Роли Алисы Селезневой и Коли Герасимова исполнили в фильме Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн, родителей Алисы сыграли Константин Хабенский и Виктория Исакова. Также в фильме снялись Александр Петров и Юра Борисов, Федор Бондарчук озвучил робота Вертера.

О фестивале

Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" в 22-й раз проходит в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта. Темой этого года стала "Особый язык национальной кинематографии". В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.