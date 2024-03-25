Сценарист сообщил, что в сериале «13-я клиническая» запланировано пять сезонов

Сценарий мистического сериала "13-я клиническая", в первом сезоне которого главные роли сыграли Данила Козловский и Паулина Андреева, написан на пять сезонов. Об этом сообщил ТАСС сценарист сериала Андрей Золотарев.

© Кадр из сериала

"Вообще этот проект был изначально <...> создан на пять сезонов - на три вперед и два назад. Второй сезон - это один из приквелов. Там есть и продолжение истории, оно даже расписано по сериям", - рассказал он в кулуарах международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня".

По словам Золотарева, второй сезон сериала сейчас монтируется.

"О дате выхода пока сказать не могу", - добавил он.

Ранее мистический сериал "13-я клиническая" был официально продлен на второй сезон. Премьера первого сезона проекта состоялась в онлайн-кинотеатре "Иви" 22 декабря 2022 года.

По сюжету первого сезона хирург с неизлечимой болезнью Кирилл устраивается в больницу, где врачи вынуждены бороться со сверхъестественными силами, угрожающими здоровью пациентов, а каждое дело похоже на квест. В сентябре на фестивале "Новый сезон" шоураннер проекта Андрей Золотарев рассказал ТАСС, что работает над сценарием второго сезона. В первом сезоне роли исполнили Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова, Владимир Стеклов, Дмитрий Лысенков, Кристина Бабушкина и Нино Нинидзе.

О фестивале

Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" в 22-й раз проходит в Ханты-Мансийске с 23 по 26 марта.

Темой этого года стала "Особый язык национальной кинематографии". В 2002 году народный артист РФ, кинорежиссер Сергей Соловьев выступил инициатором создания международного фестиваля кинематографических дебютов "Дух огня" в Ханты-Мансийске и являлся его бессменным президентом до своей смерти 13 декабря 2021 года. С 2022 года новым президентом фестиваля стал кинорежиссер Эмир Кустурица. Фестиваль проходит при поддержке правительства Югры.