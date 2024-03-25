Пять фильмов, которые помогут собраться с мыслями

Каждый человек хоть раз сталкивался с отсутствием мотивации и желания что-то делать, например, найти время для себя и своего здоровья, чаще встречаться с близкими и меньше сидеть на диване за просмотром завлекающих коротких роликов. Конечно, всем нам бывает непросто собраться с мыслями и встать с этого злосчастного дивана, но как насчет того, чтобы найти мотивацию в любимых фильмах?

© Кадр из фильма "Призрачная красота"

Популярная актриса и блогер Полина Гренц составила топ-5 фильмов, которые мотивируют на новые свершения!

В погоне за счастьем

Когда вам покажется, что в вашей жизни все плохо, вспомните героев этой драмы. Главный герой в исполнении Уилла Смита доказывает, что выход есть даже из самой сложной ситуации! Любые проблемы меркнут, если смотреть на жизнь позитивно. Крис Гарднер — отец-одиночка. Воспитывая пятилетнего сына, Крис из кожи вон лезет, чтобы обеспечить ему счастливое детство. Работая продавцом, он не может оплатить квартиру, и их выселяют. Оказавшись на улице, но не желая сдаваться, он устраивается стажером в брокерскую компанию, рассчитывая получить должность специалиста. И ему придется преодолеть немало трудностей, чтобы продержаться до конца стажировки. Один из моих любимых фильмов с Уиллом Смитом.

Ешь, молись, люби

Классическая женская кинокартина, которая напоминает всем нам, что жизнь быстротечна, и только мы решаем, как ее прожить. Замужняя женщина Элизабет Гилберт в один прекрасный день понимает, что живет совершенно не той жизнью, которой хотела. После болезненного развода она отправляется в путешествие по миру, которое поможет ей открыть новые горизонты и познать себя. Очень красивый, трогательный и жизнеутверждающий фильм, так еще и с шикарным актерским составом и большим количеством вкусных кадров, которые хочется пересматривать снова и снова.

Скрытые фигуры

Мы попадаем в Америку начала 60-х. Человек летит к звездам и готовится ступить на Луну, а на земле все еще царит неравенство. Да, афроамериканки уже работают в НАСА вместе с белыми мужчинами в галстуках, но остаются для большинства невидимыми и ненужными. Героини фильма — три женщины-математика — выполняют свою важную работу, будучи окруженными тихим расизмом. Но они докажут, чего стоят их талант, упорство и любовь к точным наукам. Хочу отдельно отметить актерский состав, который поднимает этот фильм на новый уровень!

Побег из Шоушенка

Если вы не смотрели этот фильм, то я вам завидую, потому что он великолепен и я бы хотела посмотреть его еще раз, как в первый раз! Главный герой — несправедливо осужденный банкир, который попадает в самую строгую тюрьму Америки — Шоушенк. Тихий интеллектуал 20 лет готовит побег и попутно встречает людей, которые вовсе не похожи на плохих. Фильм Фрэнка Дарабонта — бессменный лидер зрительских рейтингов, потому что история того, как терпение и смелость преодолевают любые преграды, нужна всем время от времени.

Призрачная красота

А эта картина понравится всем, кто любит пофилософствовать за чашечкой кофе или чая с близкими. У Говарда отличная жизнь — хорошая работа и прекрасная семья, но все омрачается в тот день, когда погибает его единственная дочь. Его жизнь становится мрачной, а друзья не понимают, как ему помочь. Они обращают внимание на то, что мужчина постоянно пишет письма. Вот только письма адресованы не конкретным адресатам, а таким понятиям как Любовь, Смерть и Время. Тогда друзья Говарда решаются на авантюру, чтобы спасти его. Они нанимают актеров, которые сыграют адресатов Говарда и помогут ему найти надежду в такое ужасное для него время. Даже сейчас у меня мурашки по коже пробегают, поэтому советую посмотреть его всем!