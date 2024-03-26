Съемки «Человека-паука 4» с Томом Холландом планируют начать осенью

По данным инсайдера Джеффа Снейдера, съёмочный процесс «Человека-паука 4» с Томом Холландом планируется начать уже этой осенью, но точной даты пока нет.

© Чемпионат.com

Этот же инсайдер подчеркнул, что к роли Мишель Джонсон вернётся Зендея.

Напомним, что в конце «Нет пути домой» Доктор Стрэндж с помощью заклинания стёр всем людям память знание о том, что Питер Паркер — это Человек-паук. При этом все также забыли о том, кто вообще такой Питер. Притом заклинание коснулось как самого Стрэнджа, так и Мишель.

Четвёртая часть должна рассказать о самостоятельной жизни Питера и проблемах, с которыми от столкнётся будучи повзрослевшим.

В ноябре 2021 года продюсер Эми Паскаль объявила, что фильм станет началом новой трилогии фильмов о Человеке-пауке с Холландом.