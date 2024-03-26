Чем поражает «Задача трех тел»?

На Netflix целиком вышла эпическая научная фантастика «Задача трех тел», шоураннерами которой выступили создатели «Игры престолов» Дэвид Бениофф и Д.Б. Уайсс совместно со сценаристом «Настоящей крови» Александром Ву. Каким получился сериал о самой необычной конфронтации с инопланетным разумом, чем он отличается от уже отгремевшего в Китае одноименного шоу и почему разозлил жителей Поднебесной — в материале «Ленты.ру».

КНР, 1960-е. Молодая китаянка Е Вэньцзе (Цэн Цзинэ), дочь репрессированного ученого, работает на лесоповале неподалеку от гигантского радиотелескопа. Никто не знает, что происходит за воротами станции — чем ближе подходишь, тем страннее становится: животные в округе издают странные звуки, в ясную погоду там бури, а караульные, поговаривают, единовременно облысели. Именно за высокий забор и ляжет путь Вэньцзе, которую из-за познаний в физике рекрутируют для работы на крупнейшем в стране комплексе дальней космической связи.

Китайские коммунисты спешат связаться с инопланетными цивилизациями раньше американцев и Советов, однако идею Вэньцзе усилить сигнал при помощи ближайшей к Земле звезды встречают в штыки — бомбардировку радиоволнами «Красного солнца наших сердец» высшее командование допустить не может

В итоге лишенная идеологических иллюзий, опустошенная, к тому же варварской вырубкой древнейших лесов Е Вэньцзе не только самостоятельно направит радиотелескоп к Солнцу, но и, получив затем из космоса предостережение больше никогда не пытаться выйти на связь с внеземными цивилизациями, пренебрежет и им: «Приходите и захватите нас. Мы не можем спасти себя сами».

США, наши дни. Работающий на ведомство со смутной юрисдикцией детектив Да Си (Бенедикт Вонг) расследует серию самоубийств видных физиков, находившихся на пороге великих открытий. Суициды происходят по одному сценарию: все жертвы начинают что-то нести про больше не работающие законы, цифры перед глазами и прочую чертовщину.

Кажется, все шансы стать следующей жертвой есть у нанофизика Огги Салазар (Эйса Гонзалес) — бегущая строка, которую видит лишь она одна, отмеряет девушке считанные дни, если она не остановит разработку новейшей нанотехнологии, позволяющей разрезать крупные объекты любой плотности. А тут еще подозрительная гостья Татьяна (Марло Келли) и вовсе показывает ученой чудо планетарных масштабов: звезды на небе принимаются мерцать, отбивая все тот же обратный отсчет.

Почему перестает работать физика, с чего вдруг людям начали подмигивать звезды и как с этим связаны не пойми откуда взявшиеся VR-шлемы, которые переносят игроков на загадочную планету с непредсказуемой сменой климата? Не это ли — начало завоевания, от которого десятилетия назад неизвестный собеседник из космоса предостерегал Е Вэньцзе?

Американская «Задача трех тел» на все эти вопросы ответит очень быстро — благодаря спрессованной хронологии сериал раскрывает все самые таинственные секреты сюжета куда быстрее своего китайского предшественника, вышедшего всего годом ранее. Там, где сериал Леона Яна («Новоландия: Замок в небесах») неспешно разматывал историю на протяжении аж 30 эпизодов, Бениофф и Уайсс умещаются в восемь серий.

Страдает от этого в первую очередь однородность повествования — пытаясь сохранить сюжетные линии первоисточника, фантастического романа китайского писателя Лю Цысиня, «Задача трех тел» регулярно и резко проседает в энергичности. И книга, и сериал насчитывают множество акторов, и хронологию сюжета Бениофф и Вайс здесь делят точно так же, как ранее делали это с «Игрой престолов», действие которой переносилось то в холодный Винтерфелл, то в жаркие пустыни Дорна, то в апокалиптические Земли Вечной Зимы.

Но в то время как героев фэнтезийной саги в любом уголке Вестероса ждала какая-нибудь увлекательная опасность, некоторые сюжетные линии «Задачи трех тел» кажутся порой совсем необязательными, если не чужеродными. После весьма захватывающих эпизодов с VR-игрой, которую пытаются пройти ученая Цзинь Чэн и веселый богатей Джек Руни (Джесс Хун и звезда «Игры престолов» Джон Брэдли), или геополитических интриг, которые плетет таинственный и всесильный аристократ Уэйд (Лиам Каннингем, также известный по «Игре престолов»), сериал, к примеру, заметно буксует в трагической истории больного раком физика Уилла Даунинга (Алекс Шарп).

Бениофф и Уайсс явно демонстрируют некую растерянность по поводу того, как сделать действительно интересными истории людей, у которых в венах не течет драконья кровь, а на плечах не лежит судьба всего человечества

Впрочем, роман и сам прыгал от реальных научных теорий и олдскульного гиковского сай-фая к концепциям совершенно безумным и невероятным — потому сериал, не отходящий от первоисточника, в любом случае будет немного похож на перетасованные между собой эпизоды «Черного зеркала». Справедливо это и для китайского шоу, и для американского ремейка (у последнего это ощущение, к примеру, возникает, когда ученому Солу Дюранду (Джован Адепо) выдают мандат ООН буквально на полную свободу действий).

Фантастический роман Лю Цысиня мировую славу приобрел только через шесть лет после первого издания — именно столько потребовалось для того, чтобы перевести и издать его на английском. Он стал первой частью трилогии «Воспоминания о прошлом Земли», в которую входят еще «Темный лес» и «Вечная жизнь Смерти», также переведенные на иностранные языки. «Задача трех тел» оказалась первым в истории азиатской литературы лауреатом престижной премии «Хьюго» и стала популярнейшим образцом китайского культурного экспорта. Фанатом книжки называл себя даже бывший американский президент Барак Обама.

Наибольшую популярность работа Цысиня, конечно, приобрела в Китае — а потому тамошняя публика пристально следила за работой над экранизацией

В КНР Netflix, как с недавних пор и в России, не работает, но это не помешало гулу недовольства разнестись за пределы «Великого файерволла». Зрители посчитали, что Китаю в американском сериале отведено место антагониста, который лишь навлекает на человечество кару в виде пришельцев из космоса. Разгребает же бардак белокожая часть планеты. Еще одна претензия касалась того, что новое шоу начинается с жестоких сцен культурной революции и бесчинств хунвейбинов — хотя этот эпизод присутствовал и в книге Цысиня, но из-за опасений издателя перед китайскими цензорами был размещен в середине повествования. В начало сериала, утверждают создатели, сцена переместилась с благословения автора.

Впрочем, даже несмотря на националистические претензии с Востока, «Задача трех тел» выглядит довольно патриотическим для всего человечества сериалом, способным вызвать в определенные моменты неожиданно теплые чувства — в составе персонажей мелькают представители многих уголков мира (есть даже белорусские криобиологи!), да и сам сюжет о том, как вся планета объединяется против захватчиков извне, обладает метафорической универсальностью. Этот гуманистический патриотизм, например, эксплуатирует персонаж Каннингема, заставляя ученых из разных стран корпеть над способами заставить шаттл передвигаться на скоростях, приближенных к световым. Ее, в принципе, следовало бы перенять и политикам по всему земному шару: человечество ныне и присно сталкивается с вызовами, побороть которые сможет только сообща, но пока любые попытки масштабных коопераций продвигаются, мягко говоря, довольно туго. А что же мы будем делать, когда к нам постучатся сверху?