Съемки «Бэтмена 2» Мэтта Ривза начнутся осенью 2025 года

По данным инсайдера Джеффа Снейдера, съёмочный процесс «Бэтмена 2» Мэтта Ривза стартует осенью 2025 года, а новости об актёрском составе картины появятся уже этой осенью.

© Кадр из фильма «Бэтмен»

Второй «Бэтмен» продолжит события первой части. К своим ролям должны вернуться все главные актёры из оригинального фильма.

У второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном пока нет официального синопсиса. Как рассказывал Джеймс Ганн, на события фильма повлияет финал первой части и происходящее в сериале «Пингвин» с Колином Фарреллом.

Премьера фильма намечена на 2 октября 2026 года.