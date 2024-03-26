$92.78+0.16100.37+0.15
Войти в почту

Съемки «Бэтмена 2» Мэтта Ривза начнутся осенью 2025 года

По данным инсайдера Джеффа Снейдера, съёмочный процесс «Бэтмена 2» Мэтта Ривза стартует осенью 2025 года, а новости об актёрском составе картины появятся уже этой осенью.

Съемки «Бэтмена 2» Мэтта Ривза начнутся осенью 2025 года
© Кадр из фильма «Бэтмен»

Второй «Бэтмен» продолжит события первой части. К своим ролям должны вернуться все главные актёры из оригинального фильма.

У второй части «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном пока нет официального синопсиса. Как рассказывал Джеймс Ганн, на события фильма повлияет финал первой части и происходящее в сериале «Пингвин» с Колином Фарреллом.

Премьера фильма намечена на 2 октября 2026 года.

Фильмы и сериалы
Бэтмен
Мэтт Ривз
Колин Фаррелл
Джеймс Ганн
Роберт Паттинсон
Главное из мира кино
Больше новостей
Чемпионат.com: главные новости